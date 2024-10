Pred glavnim junacima je najteži, ali i najopasniji izazov u njihovoj karijeri. Na tragu su zavere koja ih vodi do samog središta vlasti. Mogu li se psihoanalitičar i policijski istražitelj sumnjive prošlosti i nezgodnog karaktera suprotstaviti buntovnom špijunu poznatom kao Mefisto i sprečiti ga da dovede do uništenja Austrougarske imperije?

- U pauzama između snimanja ne ispuštam telefon iz ruke. Ne prestajem da fotografišem. Svaki detalj u ovom gradu privlači mi pažnju i inspiriše me. Četvrti put smo u Beču, a i dalje uspeva da me oduševi. Reč je o neverovatnom spoju uticaja istoka i zapada, Balkana, Orijenta i moderne Evrope. Na ovim ulicama se čuju svi jezici sveta. Upoznao sam i mnogo ljudi iz Srbije. Mogu samo da zamislim kako su izgledale bečke ulice u vreme u kom se odvija radnja "Ubistava u Beču", kada je ovaj grad bio srce sveta.

- Upravo se vratio sa uspešne američke turneje, gde je od Njujorka do istočne obale na predavanjima širio njemu omiljeni frojdizam. U međuvremenu je postao načelnik odeljenja za neurologiju. Mnogo toga se dešava u njegovom životu i mislim da uživa u svemu tome. Ipak, verujem da je najsrećniji kada se Oskar pojavi s novim slučajem za njega. Ovog puta nalazi se i pred novim velikim ličnim izazovom. Otkriva svet kockanja, koji posmatra kroz prizmu psihologije, istovremeno odolevajući svim iskušenjima koja idu uz ovaj porok. Kroz ovaj segment priče on u stvari preispituje svoju spremnost da se uhvati ukoštac sa ozbiljnim problemima i nauči da rizikuje u životu.

- Doneo sam u životu neke krupne i veoma rizične odluke. Među njima je i ona da se bavim glumom. To je ipak tip posla u kom nikad ne znaš gde ćeš sutra osvanuti i šta ti život može pripremiti. Ipak, još nisam spreman da rizikujem do te mere da mi život može biti u opasnosti, što je situacija u kojoj će se naći Maks u novim epizodama . Zbog toga verujem da je Maks i dalje hrabriji od mene.

- To su uglavnom one scene u kojima je akcenat na odnosu Maksa i Oskara, kog tumači moj kolega Jirgen Maurer. Četiri sezone gradimo našu hemiju i drago mi je da smo od antagonista s početka serijala došli do trenutka kada se sporazumevamo pogledima. U ovoj sezoni postoji scena u kojoj krećemo na zadatak, svako sa svojim zaduženjem. Oskar kaže Maksu na rastanku samo: "Pazi da ne budeš izboden", na šta mu ovaj odgovara kratkim: "To je dobar savet" i uz klimanje glavom se rastaju. To je taj njihov nemušti jezik, iz kog se može pročitati dubina njihovih emocija koje su evoluirale tokom svih ovih ciklusa i u kojima sada istinski uživam.