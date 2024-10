"Prvobitno snimanje je trajalao 21 dan ali smo imali i 5 dana dosnimavanja kao i jedan dan namenjen dronskom snimanju. Snimanje je uglavnom bilo u eksterijerima što je dodatno otežavalo proces. Imali smo kišu, sneg, maglu i sunce i to vrlo često sve u jednom danu. Sam teren za snimanje je prilično težak, trebalo je imati fizičke kondicije kako bi se savladali svi ti usponi tokom snimajućeg dana. Trebalo je dosnimavati određene scene i za to nam je bio neophodan isti vremenski period i uslovi koje smo imali na snimanju. To je razlog zbog kog smo morali da čekamo oktobar 2022. godine. Kasnije se sve oteglo u post produkciji tako da smo stigli do jeseni 2024. godine", ispričao je Backović za Blic, pa dodao: