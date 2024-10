- Mnogo me je obradovao poziv reditelja Filipa Čolovića i Nira produkcije. S njima sam već sarađivala na "Vojnoj akademiji", filmu i seriji. To je bila moja prva uloga kao profesionalne glumice, pa su zatim usledile i ostale. U "Radio Milevi" igram veoma zanimljiv lik Lene, koja je povezana sa skoro svim ostalim ulogama, pravi zavrzlame i upušta se u nevolje iz kojih je posle prinuđena da se vadi. Biće pravo osveženje, moje epizode je pisala Milena Depolo, s kojom mi je takođe drago da sam sarađivala - kaže za TV Ekran Staša, koju čeka i premijera filma "Deadline" Ivice Vidanovića u kom igra glavnu žensku ulogu, kao i premijera serije "Citadel" na platformi Amazon prajm.

- Kada pomislim da sam u junu htela da odem na more bar na nedelju dana, deluje mi tako naivno i smešno. Ali vrlo sam zadovoljna što se moj rad vrednuje i u mojoj zemlji, ali i u svetu, i što radim s mnogo stranih produkcija - dodaje Staša, koja je sezonu počela premijerom predstave "Gabrijela" u Teatru Vuk, gde je pored glavne ženske uloge, pomogla u pisanju i režiji.



- Privukle su me priča i emocija koju nosi, ali me je stvarnost brzo probudila jer se predstava suočila s nekim poteškoćama. Zahvaljujući veri producentkinje Julije Stanković, koja me je ubedila da uskočim i kao pisac i reditelj i spasem predstavu, stekla sam novo iskustvo i jedva čekam prvu reprizu 2. novembra u Teatru Vuk - ističe glumica, koja se ovog meseca vraća u Jevrejski kulturni centar s mjuziklom "Violinista na krovu", a igra i u komadu "Lažljivi život odraslih" u BDP prema knjizi Elene Ferante.