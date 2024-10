- Mirandolina je tumačena kao feministkinja 18. veka. Ona u Goldonijevoj verziji bira kako voli i na koji način će to da radi. Zamerali su mu još tada da ruši osnove patrijarhata i porodice jer je stvorio takav lik. Išla sam njegovim tragom i videla kako je Turini to transponovao u 20. vek i doba kapitalizma, ali sam otišla dalje. Gde je on obara, ja je slavim i dižem kao ženu koja je svesna kakav je lik i da želi da komentariše priču o sebi. Dopala mi se situacija pozorišta u pozorištu koja postoji u oba čitanja, i to sam razvijala. Danas je kurentno pričati o ženi i mizoginiji, a ovo je jedan dragocen tekst kroz koji može na pravi način da se promišlja o ovim temama.