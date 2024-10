Momenat osnivanja Udruženja književnika Srbije . Tada je većina publike i prvi put čula za ime Marko Vranješević , a iako se činilo da je sporedan lik, on je zapravo jedan od zaboravljenih umetnika.

Za dve godine nije priznao priznao krivicu. Verovatno zato što ona nije ni postojala. Nije se, kao mnogi tamo, pokajao i samokritikovao. Nije, kako se u to vreme govorio, revidirao svoje stavove.



- Nakon nekoliko dana došla je grupa iz Srbije, i to brodom "Punat", te smo bili obavešteni da imamo priliku da ih dostojno dočekamo. Tada smo svi povučeni s rada, a stroj od dva reda već je bio formiran od Bosanaca. Atmosfera je bila euforična, a dreka je prešla u urlanje. Mi iz Žice bili smo u trećem redu stroja. Jedan je logoraš iz omladinske brigade dočekivao zbunjene i zapanjene pridošlice sa istim zafrkantskim i ponižavajućim pitanjima: "Imaš li sifilis, triper, picajzle, vaške, buve, stenice?" Ljudi su goli morali da protrče kroz stroj. Bila je to ružna scena. Tu i tamo se neko iz trećeg reda namerio da udari ove koji protrčavaju. Najednom, prepoznam jednog od kostura koji protrčavaju kroz stroj, to je moj direktor gimnazije, pesnik Marko Vranješević. Prepoznaju ga i drugi učenici gimnazije, koji uzvikuju: "Dole licemerni pesnici!"