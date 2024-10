Al Paćino (84) tokom karijere dobio je brojna priznanja za svoja glumačka ostvarenja, a uloga u kultnom filmu "Kum" lansirala ga je u besmrtnost kinematografije. Međutim, njemu taj period karijere i nije baš prijao.

"Pramount nije želeo da igram Majkla Korleonea. Želeli su Džeka Nikolsona. Želeli su Roberta Redforda. Želeli su Vorena Bitija ili Rajana O'Nila. Trebao je da bude malen, tamnokos, zgodan na delikatan način, bez vidljive pretnje nikome. To nije zvučalo kao momci koje je studio želeo. Ali to nije značilo da sam to morao biti ja. Međutim, to je značilo da ću morati da testiram ulogu, što nikada ranije nisam radio, i da ću morati da odletim na zapadnu obalu da bih to uradio, što jednostavno nisam želeo da uradim . Nije me bilo briga što je to bio Kum. Pomalo sam se plašio letenja i nisam želeo da idem u Kaliforniju. Ali moj menadžer, Marti Bregman, mi je rekao: "Ulaziš u taj je*eni avion." Doneo mi je pintu viskija da ga popijem na letu i stigao sam tamo", napisao je Paćino.

Tokom snimanja postojale su tenzije, čak se govorilo i da će dobiti otkaz. O tome je holivudski velikan govorio u tekstu koji je pisao za Gardijan.

"Kružile su glasine po setu da će me otpustiti. Mogli ste da osetite taj gubitak zanosa dok smo snimali. Postojala je nelagoda među ljudima, čak i ekipom, dok sam radio. Bio sam toga vrlo svestan. Pričalo se da ću dobiti otkaz, a verovatno i reditelj. Jer on je bio zaslužan što sam ja u tom projektu.", otkrio je dodajući kako je pregledao tada snimljene scene i zaključio kako nisu ništa spektakularno. Ali baš je to upravo i želeo.

"Ceo moj plan za Majkla bio je da pokažem da taj klinac nije bio svestan situacije i da nije nastupao s ličnošću koja je bila posebno puna harizme. Moja je ideja bila da se taj tip pojavi niotkuda. To je bila snaga ove karakterizacije. To je bio jedini način na koji je ovo moglo funkcionisati: pojavljivanje te osobe, otkrivanje njenih sposobnosti i potencijala. Nadao sam se da ću do kraja filma stvoriti enigmu. I mislim da je to ono čemu se Kopola takođe nadao. Ali ni jedan od nas dvojice nije znao kako to da objasni drugome.", naveo je Paćino.

Međutim, postojala je jedna dobra strana u celoj ovoj priči.

"Ali evo tajne: Francis me je želeo. Želeo me je i ja sam to znao. I nema ništa kao kada te direktor želi. Takođe mi je dao poklon u vidu Dajan Kiton. Imao je nekoliko glumica na kojima je bio na audiciji za ulogu Kej, ali činjenica da je želeo da me upari sa Dajan je sugerisala da je imala prednost u tom procesu. Znao sam da joj ide dobro u karijeri i da se pojavljivala na Brodveju u emisijama poput Kosa i Igraj ponovo, Sem sa Vudijem Alenom. Nekoliko dana pre testa na ekranu, sreo sam Dajan u Linkoln centru u Njujorku u baru, i upravo smo se dogovorili. Bila je laka za razgovor i smešna, a mislila je da sam i ja smešan. Odmah sam osetio da imam prijatelja i saveznika", napisao je glumac.

Prema glumčevoj priči, zbog svega je odlučeno je da se pomeri scena u restoranu u kojoj se Majkl sveti dvojici neprijatelja i da se snimi ranije od planiranog. Ideja je bila da se Paćinu dozvolii da pokaže koliko je sposoban. I upalilo je.

"Zbog te scene koju sam izveo, zadržali su me u filmu i nisam dobio otkaz.", otkrio je Paćino.