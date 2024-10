Nenad je bio ataše za štampu, a Milica domaćica na prijemima, s obzirom na to da je ambasador neoženjen. Nema dokaza da je ova veza bila išta više od platonske u tim danima.

Ivo i Milica su se spojili posle mnogo godina. Nenad Jovanović uhapšen je za vreme okupacije sa optužbom da je engleski špijun i sproveden u zatvor. Njegova krivica nikada nije dokazana, jer da jeste, bio bi streljan kao svi špijuni. Sedeo je u zatvoru sve do oslobođenja, nikada nije saznao ko ga je oklevetao. Iz zatvora je izašao narušenog duha i zdravlja, senka nekadašnjeg čoveka.

Milica je ostala uz muža do kraja, a šuškalo se da je njena veza sa Andrićem tokom rata bila u punom jeku. Da li su to čaršijske priče, ne zna se pouzdano. Milica je dočekala Nenada iz zatvoreništva i nastavila da živi sa njim.

- Došla sam 1959. u JDP i o njemu su kružile te priče. Bio je neko ko, kad nešto želi i oseća da nešto treba da uradi, ne vodi baš računa o onom drugom. Vidite i u seriji scenu kad donese med Milici i stvarno brine za njenog bolesnog supruga Nenada Jovanovića, koji je tek došao iz logora. Međutim, mi znamo da je između njih postojala emotivna veza. Ipak, sve to pada u vodu pred njegovim delom. Što je život nesrećniji, to je bolja podloga za umetnika. Samo njegovi "Znakovi pored puta" pokazuju koliko je nesrećan i ne može da spava. Imao je Andrić i teško detinjstvo i probleme u ljubavi. To je dobra podloga za nekog ko želi da piše - rekla je Branka.