Reditelj Emir Kusturica je tokom gostovanja u emisiji "Agape" otkrio je da je tajno posetio svoj rodni grad pre tri godine. On je to prvi put uradio nakon rata devedesetih godina.

On je dodao je da je to bilo čudno zato što je bila noć pa je sve bilo "prigušeno".

- Nije bilo dovoljno svetla, ali je bilo mnogo manje nego što je, recimo, jedna slika u dnevnim novinama... Kada je izašla moja prva knjiga, oni su nešto reagovali na to pa je u Vremenu izašlo... Te stepenice su bile slikane nekim širim objektivom pa je to izgledalo kao da se penješ na Trebević, na neko izletište. Međutim, kada sam došao tamo i ugledao te stepenice, to su bile kamene stepeničice koje nisu imale, kako bih rekao, kao kad odeš u Atinu pa vidiš mesto koje je zapravo napravljeno po meri čoveka. Kad odeš u Akropolj, odjednom vidiš sve. Tamo je to ličilo... Izazvalo je neku setu. U toj percepciji, taj prostor je mnogo lepši u snovima nego u svojoj realnosti - ispričao je proslavljeni reditelj.