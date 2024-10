On nam je pojasnio kako je dobio ovu ulogu.



- Tihomir Stanić me je zvao u januaru i rekao: "Miško, snimam seriju o Andriću. Voleo bih da ti igraš Milovana Đilasa." Dok mi je to govorio, ispred mene su bile tri knjige na stolu. Godinu dana pre snimanja čitao sam i njegov "Dnevnik" i "Pisma iz zatvora". Tihomir Stanić i ja smo pre desetak godina igrali u predstavi "Đilas" u Crnoj Gori. Bio je to znak - priznao je Miša i dodao je da smatra da Milovan Đilas zaslužuje svoju seriju.