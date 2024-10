Veliko interesovanje

Nije pisac, a njegove knjige prodate su u 200.000 primeraka: Posle dve godine objavio novi roman "Pod tuđim suncem"

Nikada pred pisanje ne sednem i ne kažem: ʼImao sam triler i sad bi bilo dobro imati nastavak jer se to očekuje od meneʼ. Umesto toga, neka tema me zaintrigira i učini mi se važnom. Možda to zvuči sebično, ali ja o tome pišem jer verujem da je ta priča vredna pripovedanja, poručio je autor i poznati sudija Miodrag Majić