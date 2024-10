Predstava rumunske koreografkinje i izvođačice Ioane Marchidan “Bodies on the line” biće izvedena 26. oktobra od 20 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju (Birčaninova 21). ,Smeštajući tela u područja sigurnosti i područja neizvesnosti, autorka se bavi pitanjima otuđenosti pod pritiskom preklapajućih projekata, iscrpljenosti i potrebe sa stalnom proizvodnjom sadržaja, ali i nade i potrebe za zajedništvom koje svakodnevnu borbu za opstanak čini malo podnošljivijom. Tekst i dramaturgija nastali su u saradnji autorke predstave sa Mihaelom Michailov, muziku je uradio Alexandru Suciu, a izvode Anca Stoica, Sergiu Dita, Varga Hunor-Jozsef i Eva Danciu.

Poljski koreograf i izvođač Romuald Krezel, koji živi i radi u Berlinu, boravio je u Beogradu 2022. godine u okviru rezidencijalnog programa Stanice Servisa za savremeni ples. Tom prilikom radio je na predstavi koju će ovog puta predstaviti ovdašnoj publici u utorak 29. oktobra od 20 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju pod nazivom “All that I left behind is here”. U osnovi predstave je fragmentacija društva kroz klasne podele. Osvrćući se na svoje prvo plesno iskustvo u životu: kurs za balske plesove – jedini koji se nudi besplatno u njegovoj osnovnoj školi - on namerava da se fokusira na različite aspekte klasnog pitanja u kontekstu izvođačkih umetnosti.

Dan kasnije, 30. oktobra u Sali za sastanke, Marijana Cvetković će održati radionicu - tool kit for survival 3, koja će se nastaviti kroz platformu razmene MODULARNE škole iz Zagreba & Staničinog obrazovnog programa PUZZLE, od 13 do 16 časova u plesnoj sali KC MAGACIN.

17. Kondenz festival savremenog plesa i performansa biće zatvoren promocijom knjige u okviru edukativnog programa Stanice Servisa za savremeni ples “Critical Practice (Made in Yu). Promocija knjige pod nazivom “Dissonances. On Herding Cats to Take out the Trash” će se održati u četvrtak, 31. oktobra u 15 časova u Kulturnom centru Magacin (Kraljevića Marka 4), a moderiraće je Ana Pinter, jedna od autorki međunarodne grupe polaznika ovog programa (Nefeli Gioti, Ana Pinter, Elena Rose Light, Szymon Adamczak i Myrto Sarma) koji su imali priliku da provedu godinu i po dana zajedno i obilaze festivale, gledaju predstave, slušaju razgovore i diskusije, uz svoje diskusije, pisanje i pregovaranje kako bi nastala ova knjiga kao kolektivni rad.