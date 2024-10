Pijanista i kompozitor Šaj Maestro (1987) učio je klasični klavir od pete godine, a za džez se zainteresovao nekoliko godina kasnije čuvši Oskara Pitersona i Kita Džereta. Pohađao je prestižnu školu za izvođačke umetnosti Telma Jelin u Givatajimu, dva puta osvajajući nagrade na državnim takmičenjima. Ubrzo se obreo u triju kontrabasiste Avišaja Koena, stekavši izuzetnu pažnju džez zajednice sredinom dvehiljaditih godina. Posle pet godina rada u ovom sastavu, četiri snimljena albuma i nekoliko svetskih turneja, Maestro se preselio u Bruklin (Njujork), gde je 2011. godine započeo solo karijeru i snimio prvi album kao lider. U formatu trija predstavio je autorski spoj savremenog džeza i izraelske muzičke tradicije, po ugledu na koncept Koenovog trija, kombinujući lirske boje i egzotičnu istočnu poliritmiju. Posle četiri albuma objavljenih za različite produkcije iz Evrope i SAD, zapao je za uho legendarnom producentu Manfredu Ajheru, te 2018. snimio prvi album The Dream Thief za minhensku produkciju ECM u formatu trija, a početkom 2021. i novo ostvarenje Human za istog izdavača, ovog puta u kvartetu sa trubom. Osim u malim sastavima, Maestro piše i aranžira muziku za velike džez orkestre (letos je nastupao sa amsterdamskim Jazz Orchestra of the Concertgebouw) i simfonijske orkestre (Orquestra de Câmara Portuguesa, Tokyo Philharmonic Orchestra), a i drži solo resitale, poput nastupa predviđenog za Pančevački džez festival. Takođe piše i muziku za filmove, kao i za pop i elektronske izvođače.

Vokalistkinja i kompozitorka Robin Mekel (Ročester, 1976) u svom izrazu vešto ukršta džez, soul, pop, gospel, bluz i tzv. američku pesmaricu. Među njenim ranim uticajima bile su Areta Frenklin, Tina Tarner i Dženis Džoplin, da bi se, kada ju je džez više zainteresovao, prirodno okrenula Eli Ficdžerald. Diskografski je debitovala 2006. godine albumom Introducing Robin McKelle, sa standardnim džez repertoarom u pratnji velikog orkestra. Album The Looking Glass (2016) prvo je ostvarenje sa isključivo njenim pesmama, a na Melodic Canvas (2018) prvi put se bavi težim temama – politikom, verom i društvenim problemima. Dve godine kasnije izlazi album Alternations, na kome daje autentično viđenje numera slavnih žena-autora (Ejmi Vajnhaus, Dženis Džoplin, Bili Holidej, Doli Parton, Adel...). Aktuelno ostvarenje Impressions of Ella (2023) predstavlja ono što smo dugo čekali, prepoznajući sličnost njenog toplog alta sa glasom Ele Ficdžerald. U programu je niz numera koje je Ela proslavila poput April in Paris, Embraceable You, How High The Moon i Lush Life, kao i I Won’t Dance, u kojoj joj se u studiju pridružio Kurt Eling. Ovaj repertoar predstaviće na svom prvom nastupu u Srbiji, u pratnji prvoklasnih ritmičara sa francuske džez scene.