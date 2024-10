Legendarna Mici Gejnor umrla je u 93. Glumica , pevačica i plesačica, poznata po svojim kultnim zaokretima u Južnom Pacifiku i šou-biznisu There's no Business Like, preminula je prirodnom smrću u četvrtak, 17. oktobra, objavio je njen tim u saopštenju.

Postala je poznata po privlačnoj pesmi I’m Gonna Vash That Man Right Out of Mi Hair.