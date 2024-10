Da ne bude sve monotono, uredile su tadašnje prilike, pa je usled nedostatka angažmana u pozorištu jedno vreme radila kao televizijski novinar. Sve do trenutka dok nije dobila poziv za seriju "Miris kiše na Balkanu". Od te 2010. godine važi za jednu od angažovanijih domaćih glumica. Ređale su se role u serijama "Jagodići", "Vojna akademija", "Šifra despot", "Ubice mog oca", "Kalup", "Tajkun", "Državni službenik", "Beležnica profesora Miškovića"... Sve do "Krunske 11" , gde je trenutno gledamo u glavnoj ženskoj roli.

- Obradovala sam se. Naravno da je izbor za Oskara velika stvar. Nadam se da ću učestvovati u promociji i otputovati u Ameriku, u kojoj nikad nisam bila. Ne mislim da će film dobiti nagradu, ne zato što to ne može, jer je on po svom kvalitetu u rangu sa ostvarenjima koja su u izboru za film van engleskog govornog područja, već zato što je izbor filmova za nagradu uvek politički obojen. Ali svakako se radujem što će američka publika imati priliku da ga vidi.

- Nisam nikad maštala o Holivudu. Vrlo sam realna, a i vezana za porodicu i rodni grad. Dolaskom stranih produkcija imala sam prilike da igram u holivudskim filmovima kod nas i snimanja ni po čemu nisu bila drugačija od naših. Meni su parametri uspeha uvek bili isti. Da budem poštovana i prihvaćena kao dobra glumica u svojoj branši. Mislim da sam to i dostigla.

- Produkcija serija je velika pa se stekla mogućnost za ostvarenje većeg broja uloga. Kad ostvarite dobru saradnju s ljudima iz nekog projekta, od njih stiže novi poziv. A možda je to i zbog godina u kojima je dijapazon uloga veći. Puno mi je srce što je do toga došlo.

- Potpuno slučajno. Spremajući prijemni kod Bate Miladinovića, upoznala sam profesora Petra Banićevića, koji je došao da nas gleda. U razgovorima sam shvatila da želim da mi on bude profesor. Otišla sam na prijemni i prošla iz prvog pokušaja.

Zanimljiva je priča kako ste upoznali Darka Bajića još u gimnaziji. Da li je to poznanstvo bilo presudno da dobijete kasnije ulogu u "Crnom bombarderu"?

- Darka sam upoznala dok sam imala praksu u srednjoj školi na televiziji. Bila sam na smeru organizacija kulturnih aktivnosti, gde smo stekli široko opšte obrazovanje i mogućnost rada na televiziji, radiju, filmu, pozorištu... Snimao je kultnu emisiju "Rok odeon" i pozvao me da igram u spotu grupe Plavi orkestar za pesmu "U Jevrema slika ta". Osećala sam se opušteno, sigurno i slobodno na snimanju, pa je to iskustvo bilo presudno da počnem da razmišljam o glumi kao profesiji. Kada sam je upisala, Darko me je pozvao na kasting, pa sam prvu ulogu na televiziji i u filmu dobila kod njega.