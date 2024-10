- Emotivno sam vezan za Sajam knjiga, i to višestruko. Tamo sam kao klinac dolazio sa školom i jeo čuvene sajamske pljeskavice koje su, mnogo godina kasnije, kako bi rekao Markes, neki mudraci zabranili, pa sad publika ne samo da je uskraćena za nekadašnji ritual nego ljudi obilaze knjige gladni jer u blizini nema ništa pristojno da se pojede. Kao student sam na Sajmu trgovao polovnim knjigama. Posle sam nastupao kao izdavač. I evo, već godinama, dolazim kao pisac. Dugo je Sajam odolevao gadnim vremenima i ostajao neverovatno posećen, ali onda je brojnost posetilaca počela da pada, a publika da se polako seli u knjižare po tržnim centrima, u sajber knjižare... Ne bi bez Sajma propao svet, ne bi nestale knjige i ne bi prestalo čitanje, ali ne bi bilo ovog druženja, uz knjigu i oko knjige. Biću tužan ako ga ne bude...

