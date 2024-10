- Televizija je stvarnost koju živim i ne znam u koji format me može ovo putovanje odvesti. Inače sam osoba koja ne voli preterano da planira, već razmišljam u trenutku i kalkulišem mogućnosti, benefite i rizike svog delanja. Svakako je i dnevnik nešto što nisam planirao, a u čemu umnogome uživam radeći, iako često teme koje obrađujemo izazivaju drugačije emocije kod mene s obzirom na teška vremena i ratove o kojima svakodnevno govorimo.

- U informativnoj redakciji su retki trenuci kad imamo luft. Informacije konstantno pristižu, a jedna vest prolazi put od novinara ili urednika, koji je napišu i odobre, do mene, koji je moram pročitati i stilski prilagoditi sebi za prezentovanje u programu. Nisu retke ni situacije kada se prezenteri uključuju u samu izradu dnevnika, pisanja vesti, izrade priloga i praćenja aktuelnih događaja i ažuriranja vesti.

- Dugo sam pokušavao da se odreknem grickalica i brze hrane i uopšte uživanja u hrani. Ozbiljan sam gurman, volim da spremam i konzumiram hranu različitih ukusa i iz različitih kultura. Uspem s vremena na vreme da iskontrolišem to, a onda se desi i pitanje stiliste: "Zašto deluje kao da će dugme na sakou da ti pukne?" I tako se ofiram.

- Pošto sam zašao u tridesete, najlepše se osećam u mirnijem okruženju, bez mnogo buke. Znači, kod kuće uz film, seriju ili u nekom kafiću i restoranu sa tihom muzikom i prijatnim ambijentom. Često sam izlazio u klubove i na bučna mesta u toku studija, te se sada ne kajem kada mi neko kaže da sam "penzioner". Volim uveče da sviram gitaru, i to obično neke laganije pesme, što zbog komšija, što zbog celokupne atmosfere opuštanja. A kada dođe zima, ski-centri su nezaobilazna destinacija. A hobi prema kom sam od detinjstva naklonjen jeste izučavanje svetskih mitologija, to je neki kutak u koji pobegnem s vremena na vreme.

Došli ste, kao mnogi, u Beograd baš Balkanskom ulicom. Kako to pamtite?

- To su sećanja kojih se rado vraćam, pomalo sam nostalgičan i sentimentalan kako godine odmiču. Verovatno najbezbrižniji period života i najveća zasluga za to ide roditeljima, njihovoj posvećenosti da sestra i ja odrastamo bezbrižno. Uspeli su da od porodične kuće naprave dom, što je, priznaćemo svi, ozbiljan izazov ako se uzme u obzir period ratova, sankcija i sveukupne društveno-moralne devastacije. Odrastao sam u malom gradu u Crnoj Gori, u Pljevljima. I kao i svaka varoš, najlepše dečačke uspomene su šetnje korzoom, parkom, sedenje sa drugarima na ćošku kod gimnazije. Bio je to zaista lep period.