Zversko ubistvo Danice Dane Milenković (38), sestre beogradskog advokata Brane Milenkovića , koje je potreslo međuratni Beograd septembra 1930. ponovo se našlo u fokusu interesovanja javnosti, nakon što je pomenuto u seriji „Nobelovac“ , koja se premijerno prikazuje na javnom servisu. Serija prati život velikog pisca u periodu od oslobođenja i turbulentnih posleratnih godina, pa sve do Nobelove nagrade i konačno sredine sedamdesetih godina i njegovih poslednjih penzionerskih dana.

Činjenice da je Andrić nemačku okupaciju proveo kao podstanar u Beogradu, u stanu svog predratnog prijtelja, a u kom je ostao čak 14 godina nakon oslobođenja, sve do svoje ženidbe, mahom je bilo poznato poštovaocima i poznavaocima lika i dela velikog pisca. Poznato je i da je uoči ženidbe i konačnog napuštanja podstanarskih soba u Prizrenskoj 7, gotovo u potpunosti prekinuo kontakt sa prijateljem i standoavcem , advokatom Branom Milenkovićem, a posebno njegovom mlađom sestrom Katarinom.

Međutim, svi do jednog su tvrdili da Danu nikada nisu videli. Sa druge strane, građani koji su svedočili da su videli žandarma koji proganja ženu, nisu mogli da ga prepoznaju jer je već bio mrak, pa je trag završio u slepoj ulici. Tek dve nedelje kasnije, policija dobija dojavu od jednog žandarma , da mu je kolega, s kojim patrolira u Topčiderskom parku, priznao da je silovao i ubio Danu , kao i da je telo najpre bacio u Topčidersku reku, ali je zbog niskog vodostaja izvukao i preneo do septičke jame javnog klozeta i bacio u fekalije.

Policija je odmah krenula u akciju i uhapsila žandarma – Đorđa Živaljevića, rodom iz okoline Prokuplja. Ispostaviće se da su svedoci dali više nego dobar opis žandarma koji je s Danom bio u društvu, kao nasilnog, naprasitog, neotesanog, primitivnog. Najstrašnije je bilo to što je policija mogla da pretpostavi o kome je reč, budući da je ranije imala brojne prijave upravo protiv Živaljevića i to mahom od žena koje su tvrdile da ih je proganjao misleći da su prostituke. Kako je moguće da odmah nisu došli do njega ostalo je nepoznato, a opštem dilentatizmu tu nažalost, nije bio kraj.