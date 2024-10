U svom prvom tekstu dao sam akcenat na to da je reč o "nepouzdanom naratoru", to jest da viđenje sveta Artura Fleka, tj. Džokera, ne mora uvek da bude realno. Možda on na trenutke izgleda kao saosećanja vredan čovek s kojim je moguće poistovetiti se, pa kad izazove nerede, tu se oseća nekakav duh pobune. Međutim, očigledno je da je ipak reč o mentalno nestabilnom čoveku, čijoj se priči ne može verovati, čak ni da on zaista jeste Džoker, Betmenov arhineprijatelj. Tu nedoumicu "Džoker: Ludilo udvoje" izgleda da rešava.