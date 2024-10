Za uspeh prodaje knjiga pored autora odgovornost imaju i dizajneri, a jedan od najboljih kod nas je Vidan Papić. On je proteklog vikenda na Sajmu knjiga predstavio svoju ediciju "Prst, jezik i ostali psi", koju je objavio "Grafoprint". Pred publikom u okviru ove edicije stižu četiri knjige: Pere Zupca "Mostarske kiše", Gorana Bregovića, "Duša" Duška Trifunovića i "10 filmskih priča" Dušana Kovačevića, čiji je Vidan vizuelni ilustrator. Papić je rođen 23. oktobra 1960. godine. Osnovnu školu jedva je završio, a srednju umetničku s pola snage, dok Fakultet primenjenih umetnosti nije ni osetio, navodi u svojoj biografiji pisac.

- Za mene je smrtna kazna bila da me roditelji upišu u gimnaziju. U Nišu je bila umetnička škola, što je bio spas, a prvog dana sam shvatio da moram da idem i u gimnaziju. Imao sam otpor prema školi jer su majka i otac bili prosvetni radnici. Jedva sam čekao da završim fakultet. Trajao je pet godina. Želeo sam da radim nešto što je vezano za muziku i rokenrol. Dosta godina sam radio Džuboks u Milanovcu - priča bivši član Bjesova.

On za Kurir kaže da posao pred njim nije nimalo lak, a da je jedan od sledećih izazova Zdravko Čolić.

- Nismo svi dobro razumeli tu pesmu, jer je dugačka i teška emocionalno. Lako je bilo to odraditi na nekoliko strana. Međutim, ljudi koji su je sada čitali kažu da su shvatili suštinu te pesme. Na svakoj strani su po dva stiha...

- Pitao sam se šta je radio dok nije počeo da kuca pesmu na toj mašini. Dokolica ume da bude veoma kreativna. On je čekao svog druga da napiše izveštaj za Polet. Pera ga čekao idu u kafanu. Kapljice i ta kiša. Saznao sam da je ta pesma mogla da bude veća, a sreća nije bilo papira, a ni indiga. Posle tih saznanja je bilo sve lako - ispričao je Papić na promociji edicije.



- Nije lako prikazati Duška Trifunovića. Na svakoj strani je cela pesma i izvučen jedan stih... Neka je to i samo crna tačka na papiru. Od Duška najviše volim dečje pesme koji je radio za Bijelo dugme. On je više zabranjivan nego bilo ko drugi. I to zbog reči: "Sve je zapad s istoka kad se gleda" ili "Pesme o životinjama". Puno tu ima istina.