- Za to bi bila potreba TV serija. Ima puno važnih mečeva, od dva finala sa Cibonom do svetskih i evropskih prvenstava s reprezentacijom Jugoslavije. Mislim da se ta generacija nikad više neće ponoviti. Oni su 1987. godine na Univerzijadi i Evropskom prvenstvu u Zagrebu sve pobedili sa preko 20 razlike. I na Svetskom prvenstvu u Argentini je bilo isto. To je čudesna jedna generacija. Ali nemoguće bi bilo da filmski pokrijemo sve te njegove važne utakmice, filmski jezik i ritam nam to ne dopuštaju.