Jedan od najpoznatijih savremenih britanskih pisaca Toni Parsons , čija dela beleže milionske tiraže, specijalni je gost Sajma knjiga u Beogradu , koji će trajati do 27. oktobra.

Pravi kuriozitet predstavlja činjenica da je Parsonsov najnoviji roman "Ubistvo za prezauzete" doživeo svetsku premijeru upravo u Beogradu , pred publikom ka kojoj pisac ne krije svoje divljenje, i to čak dva meseca pre objavljivanja u Velikoj Britaniji, a u ekskluzivnom intervjuu za Kurir otkrio je mnogo toga.

Ovo nije prvi put da ste u Beogradu - šta je to što vas veže za našu prestonicu i publiku kojoj se uvek vraćate?

Sećam se vrlo dobro svog višemesečnog putovanja kroz Evropu, kada sam prolazio i kroz bivšu Jugoslaviju. Tada sam bio mladić i odmah po dolasku u Beograd dogodila mi se jedna anegdota. Čim sam izašao iz voza jedna žena je proturila glavu i ponudila mi smeštaj. Isprva sam pomislio - kako bi to uopšte moglo da funkcioniše, ali sam odlučio da prihvatim i to se na kraju ispostavilo kao sjajna stvar. Ubrzo sam upoznao njenog sina i sećam se da mi je natočio neko žestoko piće (rakiju) , a čak spakovao i bocu istog za moj predstojeći put u Grčku.

Ali kada mi neko kaže "Beograd" prvo što mi prođe kroz glavu jesu moji čitaoci. Ovde zaista imam mnogo strastvenih čitalaca koje poštujem, jer se takva vernost publike ne sreće bilo gde . Nama piscima ume da se desi da odemo u neko mesto na kojem, iako smo već stekli popularnost, za nas niko nije čuo niti je zainteresovan. Kod beogradske publike to je sasvim suprotno. Osećam se poštovano, voljeno i dobrodošlo i to mi zaista znači . Ista iskustva imao sam i u Novom Sadu i Nišu.

O razvoju književne scene vam ne mogu puno toga reći, ali mogu istaći da sam izdavaštvom u Srbiji prezadovoljan. "Laguna" radi prevode mojih knjiga godinama unazad, koje se prevode i na 50 drugih jezika širom sveta, a razlika je u kvalitetu prevoda koji je krucijalan za tačan doživljaj dela i posvećenost čitalaca. Jednostavno je - ako knjiga nije preveda dobro, neće biti uspešna. Ono na čemu sam, takođe, zahvalan jeste strpljenje koje, u mom slučaju, daje "Laguna" kao izdavaštvo. Ne može svaki roman biti uspešan podjednako, ali oni uprkos usponima i padovima teže tome da ostanu uz pisca do kraja .

U današnje vreme, gde god da otputujete, svakom drugom mladom čoveku pogled će se izgubiti negde u gledanju Netflixa ili slatkih kučića na Instagramu, ali ja i dalje verujem u knjige i moć priče koju nosi, a osetim da i moja publika ovde razume tu emociju i to je ono što Srbiju čini drugačijom od drugih.

Zahvaljujući sjajnim prevodima, koji se ne razlikuju mnogo od originalne verzije, čitalačka publika u Srbiji ima sreću da može zaista da doživi delo pa samim tim su i reakcije pozitivne. Takođe, vaša kultura je takva da uoči praznika volite da poklanjate knjige i to publiku ovde čini posebnom.

Svako moje delo nastalo je iz "slaganja kockica" od mnogih situacija koje me zadese. Pre nego što sam počeo da pišem "Ubistvo za prezauzete" moja porodica i smo se preselili u Hampsted Vilidž, lepo ali prilično urbano naselje u centru grada. Mnogo toga vam tamo privuče pažnju, između ostalog i beskućnici. Među njima svima pažnju mi je privukla jedna mlada devojka koja, ne samo da živi na ulici, već je i bolesna . Svaki put kada je vidim dam joj 20 dolara (oko 2500 dinara). Znam da ne mogu da je izlečim niti ovaj problem da iskorenim, ali toliko mogu. Ali moja ćerka misli suprotno - ona bi prodala sve, spasila svakog sa ulice i verovatno ih smestila u moju dnevnu sobu (smeh). I tog i sličnih prizora, nastala je ideja za moj poslednji roman.

Ne, ali sam oduvek to smatrao savršenim oružjem. Oduvek su me oduševljavale te priče u kojima je nešto jednostavno zapravo vrlo smrtonosno . Kao na primer u romanu Agate Kristi "Ubistvo u Orijent Ekspresu" u kojem je jedan maleni ubod od svakog ponaosob bio dovoljan bude smrtonosan i zavara trag. Kakav intrigantan način za umiranje.

Imao sam psa Lejdi. Bio sam veoma, veoma mlad . Moj otac je tada imao piljaru i pored je bio nemački ovčar sa kojim sam se redovno igrao. Jednog dana me je, u igri, oborio na zemlju i, kada sam pao, skroz sam razbio facu. Međutim, kada sam stigao nazad kući, moje Lejdi više tamo nije bilo. Majka mi je rekla da je "otišla da živi na farmi", ali nikada pa ni sada nisam bio siguran šta se zaista desilo. I to vam je ukratko moja priča o prvom ljubimcu. Ali baš iz te priče i moje ljubavi ka psima, koju sam nasledio od oca, nastaće moj novi roman, koji trenutno pišem "Čovek i pas".

Ne znam jer nisam siguran da li ću ikada više imati psa. Već imam 70. godina, moja žena je pride iz Japana i želi da putujemo više. Ali, i ona je ljubitelj pasa, možda čak više nego ja, pa nikad se ne zna. Nedostaje mi pas, to je sigurno jer kad se sve sumira - život je mnogo lepši kada imate psa.

Takvog je stava bila i kraljica (smeh). Iako je svima poznata njena ljubav ka korgijima, kraljica Elizabeta II izjavila je jednom prilikom da onog momenta kada dođe u pozne godine prestaće da gaji pse jer ne želi da ih nadživi. Ali, opet nije mogla da odoli pa ste na njenoj sahrani mogli da vidite gomilu korgija kako trčkaraju. Razmišljao sam da udomim starijeg psa, pa da starimo zajedno, ali onda se setim mog Stena kog sam vozio veterinaru u 3 sata ujutru u poslednjim danima... Teško je to. Ipak je to veza koja traje milenijumima i posle smrti.

Vaš otac je bio kraljevski mornarički komandant. U našoj zemlji odrastati kao dete roditelja koji je deo vojske znači nešto - kako je to izgledalo u vašem slučaju?

Moj tata je bio komandant Kraljevske mornarice u Drugom svetskom ratu. Osvojio je medalju za zasluge, što je drugi najviši stepen časti. Bio je veliki ratnik. Biti dete nekoga ko je deo vojske zaista nešto znači. Uvek mi je impresioniralo to što je moj tata bio ratni heroj. Kada je skidao košulju na plaži ili u bašti, njegov torzo, gornji deo torza bio je prekriven ožiljcima. Mislim, mislim da se teško povredio u svom poslednjem napadu. I mislim da nije dobijao medicinsku pomoć neko vreme. Imao je gelere u nogama koji su mu vireli napolje. Tako da mi je rat bio veoma blizu. Rat se i dalje oseća blizu. Posebno za mene i moju generaciju, koji smo se rodili nedugo zatim.

Ali moj otac mi je ugradio taj osećaj kakav čovek treba da bude. Uvek je govorio tiho, nikada nije povisio ton ni na mene ni na moju majku. Bio je toliko nežna duša da je čak i insekte iznosio napolje nazad u prirodu. A istovremeno je bio i ozbiljan tip. Iako tih, uvek mu se po licu videlo kada je na ivici da izgubi živce. Sećam se da je jednom prilikom kada je bio u bolnici mama otišla do lokalne prodavnice i poslužila se telefonom da proveri kako je tata, jer mi nismo imali telefon. Vlasniku se to nije dopalo i bio je neprijatan ka mojoj mami. Kasnije, kada se tada oporavio, otišao je u tu radnju, uhvatio vlasnika za grlo i podigao ga od zemlje i ja sam to video. Skoro 50 godina kasnije, pogledao sam film "Ratovi zvezda" i video Dart Vejdera kako radi isto i sećam se da sam pomislio - niko ovo nije uradio sem mog tate. (smeh)