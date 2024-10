U seriji je kao jedini i pravi izbor zablistala i bosanskohercegovačka glumica Selma Alispahić i to u ulozi Andrićeve supruge, Milice Babić Andrić.

Slovenačka i evropska publika poznaje ga kao Per Ginta, Hamleta, Raskoljnikova, Magbeta, Don Žuana, Fosa, Fausta.

- Kao glumac želim da budem i "mislilac", a ne samo izvršilac ideja i promišljanja koji su mi propisani. I sam razmišljam o stvarima koje me okružuju. Želim da dam svoje mišljenje kroz ulogu koja mi se nudi, ili kroz materijal kojim se bavim. Naravno, osnova je u tekstu, ali i ja imam svoje mišljenje o samom tekstu i želim da gledaoci to znaju - istakao je glumac, pa otkrio kako se sprema za svoje uloge:

- Prilikom proučavanja uloge strašno je važan prvi utisak – šta mirišem iz teksta, šta me uzbuđuje ili privlači i navodi na određena razmišljanja. Zatim dolazi red na proučavanje čitavog perioda. U kom trenutku se autor našao kada je pisao tekst? Kakvo je bilo njegovo tumačenje vremena u kome je živeo. I onda u ovome tražim paralele sa današnjim vremenom i sa svojom percepcijom trenutka. Na primer, koje su to teme u kojima se prepoznajem. I onda dolazimo veoma daleko u ovoj osnovnoj refleksiji. A onda u igru ulaze one tehničko-pozorišne komponente. Tragam za izrazom koji odgovara autoru i meni samom - otkrio je Igor Samobor svojevremeno.