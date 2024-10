„Veoma sam srećna što su pisci odlučili da baš moj lik bude povezan sa likom koji tumači Polina Grigorieva, mlada i talentovana ruska glumica, i to kroz priču njenog oca. Smatram da dovođenjem inostranih kolega, zahvaljujući Prvoj televiziji, kao i produkcijama Film Plus Pictures i Innovative, otvaramo potpuno novi svet za publiku, izvan granica naše zemlje – kulturološki, jezički i mentalitetski. To je uvek egzotično i fascinantno gledati na malim ekranima, pogotovo kada je sve tako autentično, jer su glumci zaista iz tih zemalja.” - izjavila je glumica Aleksandra Belošević.