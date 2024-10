Majka je jednom našla moj džemper pored reke i mislila da sam se udavio. Pretrnula, naravno. Na putu prema kući našla me u gradu i onda mi udarala ćuške sve do kuće . Komšije su se čak šalile s tamošnjom dadiljom. Pitali je kolika joj je plata, pa kad im je rekla, oni joj kažu: “E, ne bi ni za dve te plate sačuvala ovog popovog malog!” - govorio je glumac.

Automatski si obeležen i za to sledi kazna. A tu gdje smo stigli, gdje smo se nastanili, kazne su sledile za druge stvari. To je taj mentalitetski preokret, ozbiljna razlika. Bio sam klinac, rastao sam, morao da živim i da se negde tu nađem. Sećam se da sam jednom, možda godinu po doseljenju ili manje, rekao majci: “ Ja ću odsad da govorim belo i mleko umesto bijelo i mlijeko , lakše je, kraće i tako se ovde govori.”

A ona me tako, široko otvorenih očiju, nežnog izraza, samo gledala… Pa šta i da mi kaže? Zna da ostajemo tu i da mora da se živi dalje. To je bila moja odluka da se prilagodim. Ali ta vrsta prilagođavanja podrazumevala je verovatno i posmatranje i traženje vrsta komunikacije i života u koje sam upao. Mislim da je to u meni formiralo vrstu shvatanja drugih, drugačijih ljudi i načina razmišljanja. A to je jako potrebno za glumu - rekao je Glogovac svojevremeno.