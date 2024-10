- Prijalo mi je to što imam priliku da glumim stvaran lik, pravu ženu. To je verovatno bio i glavni razlog što sam prihvatila rolu u ovom projektu. Od početka mi je bio privlačan taj Džoanin gotovo pa nepristojan apetit za avanturu i izazove. Mnogi u ovoj seriji vide priču o kradljivici, ali mene su privukli svi oni razlozi zbog kojih je prihvatila takav život. Zbog požrtvovanosti prema ćerki došla je u iskušenje i to joj je zauvek promenilo život. Džoan je, želeći da stvori novi svet za sebe i šestogodišnju ćerku Keli, odlučila da razvije bogat svet svojih alter ega, pomoću kojih je zavodila i usavršavala se u zanatu lopova sve dok nije postala vrhunska kradljivica dijamanata.