- Najlakše je dogovoriti se i raditi sa najuspešnijima. Što su ljudi uspešniji, oni su jednostavniji i s njima znaš na čemu si. Znaju šta može, a šta ne, i to će ti i reći otvoreno, tako da mi je izuzetno lako bilo da se dogovorimo. Ekipa je fantastična, recimo, Mina glumi sa svojom majkom, i to je fenomenalno. Boki Dimitrijević je jedan od najautentičnijih srpskih glumaca, a o Miri Karanović da ne govorim. Prezadovoljan sam.

- Pomažu mnogo, život je težak, život je rat. Kada su Andrića pitali šta je život, odgovorio je da je to borba. Svi mi imamo svoje borbe, ja imam svoju ličnu borbu, vi je takođe imate, ali koga briga. Moramo dalje, kažeš sebi imam problema, ali pa šta, idem dalje. Gaziću problem dok ga ne ubijem, nema druge.

- Šta god da bude, sigurno je da naša publika neće ostati bez Teatra na Brdu i mi ćemo funkcionisati. Toliko dobrih predstava imamo, toliko poziva da gostujemo u drugim pozorištima, salama i kulturnim centrima, kojima se zahvaljujem, kao i publici koja želi da nas gleda. Igrali smo nedavno u Paraćinu predstavu "Šećer" i bilo je izvanredno. Trudimo se da dođemo do svih ljudi koji žele da gledaju naše predstave.

Kako uspevate da postignete sve, s obzirom na to da se pored glume bavite i televizijom i pisanjem?

- Ne možete da verujete koliko je dan dugačak (smeh). Ukoliko je organizacija prava, ako postoji dobra volja i pozitivan odnos prema životu, sve se lakše postiže. Sve ovo, uz ličnu svesnost da ću jednog dana kao i svi umreti, daje mi mogućnost da radim i da me baš briga za male, trivijalne životne prepreke. Verujte mi, najvažnije je to da smo zdravi, a ostalo zavisi od nas i toga šta ti bog da.

- Nije. Tako sam odrastao da je roditeljstvo za mene normalna stvar, nešto što je logičan sled. Sve ide prirodno, svojim tokom. Ne snalazim se jer ja prosto to jesam - tata. Moj Relja je ravnopravan član naše porodice i nemam problem sa organizacijom. Porodica i pozorište su moj život i želim da budem srećan i kao roditelj i kao glumac. Ako ikako mogu, želim da i ljude oko sebe učinim srećnim, a Relja to oseća. On je jedan vedar, nasmejan i pametan dečak.