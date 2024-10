Njenu knjigu ekranizovao je sin

- Naše religiozno biće, baš kao ni naša vera, nisu konačan proces. On traje, i kako mi sazrevamo kao ličnosti, tako i naša vera raste sa nama. Ali, to što sam vernik moja je privatna stvar. Drago mi je što je ova uloga došla preko posla i utvrdila moj put koji sam već imala kao glumica. A tek uz to, poslala sam jača u veri. Ipak, te stvari veoma su povezane. Naš posao je takav da se stalno bavimo dušom i pitanjima naših emocija, nadanja, ljubavi, saosećanja... A to su i načela hrišćanskog učenja.