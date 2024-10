Marinko je imao veliku želju da se pre smrti krsti u manastiru Ostrog , a to mu je i ispunjeno. Dvadeset dana pred njegovu smrt, Marinko se krstio u manastiru. Prema rečima sveštenika, iako mu je bilo vidno loše, držao se snažno i jako do samog kraja.

- Zvao me jednog dana i pitao me da ga krstim. Prihvatio sam to s velikim zadovoljstvom i ponosom. Nisam bio kršten i pozvao sam mog divnog prijatelja Nika Lakovića da me krsti, tako da sam bio spreman nakon nekoliko dana za taj, meni jako značajan čin, a siguran sam i njemu - rekao je za Kurir.