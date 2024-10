Radoslav Petković je od 1983. do 1987. bio glavni urednik časopisa Književna kritika. Od 1988. do 1994. godine radio je kao sekretar Zadužbine Ive Andrića. U periodu od 1994. do 2001. godine delovao je u statusu slobodnog umetnika. Od 2001. do 2004. godine bio je generalni direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u Beogradu. Sledeće radno mesto mu je, od februara 2009. pa do odlaska u penziju 2018, u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu AP Vojvodine, gde je bio zamenik sekretara i pomoćnik.