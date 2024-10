„Pošto moji ostaci ne mogu biti spaljeni, jer u Jugoslaviji nema krematorijuma, sahranite me onako kako se to radilo oduvek u našoj zemlji. Prisustvo sveštenika za mene je simbolično, znak čuvanja drevnih običaja, a ne čisto religiozni akt.“

"Gospode, pomozi mi. Osećam da me nauka kida od Tebe, da me ljudsko znanje i računanje prirodnih zakona Tvojih vuče daleko od Tebe. Oholim se i ja istinom koja mi je ispunila glavu, i naučila jezik moj glatko govoriti samouverene reči učenosti i poslednjih istina. Gospode, ja volim da živim kao i drugi učeni ljudi; ali ja znam da je u tajni Tvojih znanja i zakona sve drugačije" - napisala je Isidora u svojima "Molitvama iz Topčiderske crkve".

Šira javnost obaveštena je da je Isidora Sekulić umrla tek kada je sahranjena. Obaveštenje je glasilo: „Ova literarno najkulturnija ličnost našeg tla, od Ćirila i Metodija do juče, do danas, možda i do prekosutra", preminula u subotu, 5. aprila, a sahranjena 7. aprila, u ponedeljak, u 16 časova, na Topčiderskom groblju“.