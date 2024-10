- Nije ovo predstava o meni, već jedna emotivna i socijalna priča koja govorio i o raspadu Jugoslavije. Jasna Đuričić me tri put rasplakala kad uzme moju lutku i baci je u pesak. Njene scene me vraćaju na to kako sam ja krenula, koliko sam puta pala i ustala u životu. Brena je nastala u Jugoslaviji. Volela sam tu zemlju i te ljude. Danas se ništa nije promenilo, a predstava je pravo remek-delo - rekla je pevačica.