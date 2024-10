Ističe da su se pre snimanja dogovorili da to ne bude imitacija, jer bi to bilo banalno, s obzirom na to da on fizički ne liči na Zorana Đinđića.

"Nismo pravili masku, jednostavno sam se potšišao kraće, obrijao sam bradu i malo su me posedeli. Nisam hteo da odustanem od nekih specifičnih stvari koje svaki glumac ima potrebu da proba da osvoji, taj specifičan brzi govor, tačnu dikciju i precizne misli, koje su odlikovale našeg premijera. Toga nisam hteo da se odreknem“, ispričao je Mićanović i dodao da su pred snimanje serije imali jako temljne pripreme jer su znali da rade nešto značajno – jednu značajnu seriju u kojuće publika, kako se nada, uživati.