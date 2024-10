Na sedamnaestom izdanju Kondenza - festivala savremenog plesa i performansa, u utorak 29. oktobra u Centru za kulturnu dekontaminaciju izvedena je predstava “All that I left behind is here” poljskog koreografa Romualda Krezela, koji živi i radi u Berlinu. U osnovi njegove predstave je fragmentacija društva kroz klasne podele. Osvrćući se na svoje prvo plesno iskustvo u životu: kurs za balske plesove – jedini koji se nudi besplatno u njegovoj osnovnoj školi - on se fokusira na različite aspekte klasnog pitanja u kontekstu izvođačkih umetnosti.