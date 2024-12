Miroslavu Miki Antiću , čuvenom srpskom pesniku, velika i neostvarena želja bila je da ostvari odnos na Ivom Andrićem . Andrić je to izbegavao, a razlog tome je verovatno bio Mikin boemski život, koji je bio neprihvatljiv za Andrićevu kancelarijsku prirodu i asketizam, pa nije hteo kontakt s takvim društvom.

A bilo je nekoliko pokušaja da se dođe do susreta. Jednom je Mika bio s našim džudistima, reprezentativcima, u Aranđelovcu. Voleo je džudo i smatrao je da je to filozofija života. Oni su hteli da porazgovaraju i da se slikaju s nobelovcem, koji je večerao u izolovanom salonu "Starog zdanja“ i gustirao crveno vino. Zamolili su Miku da posreduje, ali Andrić je to odbio – nije ga zanimalo.