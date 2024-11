Sava ih je napisao između 1927. i 1930. godine , u trenucima kada je za sedam dana naslikao "Pijanu lađu" u Parizu, inspirisanu pesmom Artura Remboa koja je do njega došla preko Rastka Petrovića. Kritičari su ovo delo dočekali sa podeljenim kritikama, a Sava je, iscrpljen radom, teško podneo one negativne. Vratio se u Šid 1928, umoran od teških uslova života. Od 1930. sledeće dve godine lečio se u Beogradu. Šumanović je bio krhkog mentalnog zdravlja , što se i vidi iz njegovih pisama Rastku. Tu se smenjuju teške i pogrdne, uvredljive reči usmerene na njegovog prijatelja u trenucima nervnog rastrojstva i potom duboko izvinjavanje zbog takvih izjava i molbe za oprost.

Nekada sam besnio protiv Vas , gonjen nekom ukletom silom. Danas, i ako moja podsvest nije mirna hteo bih da Vas zamolim za oproštenje , skromno i skrušeno. Moj Rasko ja sam bolan i prebolan , sve oko mene pati radi mene i mojih ludih misli koje su se ispunjavale, ja molim u jednoj strahovitoj krizi griže savesti, sklopljeno sa drhtanjem za živote i sreću meni dragih roditelja, rođaka znanaca i svih onih koji propatiše kroz mene. Usud me goni radi moje lude glave , koja beše duplo luda i nepravedna od kada se razboleh. Ja ne znam ima li za mene spasa, pa ako l' bijah lud, lud biti nije sramota, to je strahota, jer žalosti drugima nanosi.

Pisma su dugo bila u porodici Marka Leka dvadesetak godina , a po priznanju Markove kćerke Danice Leko, on nije bio raspoložen da ih preda bilo kojoj državnoj ustanovi jer nije imao poverenja u njih.

"Ja ću Vas, mada mi je namera druga, zagnjaviti sa mojim pismima. Oprostite. Suviše je boli oko mene i mojima suviše jada pridavam, pa Vas molim da primite ova moja pisma kao olakšanje koje mi možete pružiti. Nesreća iskače iz mene. Ja nemam snage da je zaprečim. Više ne znam misliti nego od straha da ne mislih hrđavo, baš mislim hrđavo. Pa Vas molim, moj dragi, koji ste u neku ruku moj heroj i ideal, i ako sada razumem česte nastupe tuge kod Vas, da me spasite. (...) Probaću ne da tumačim lekarima kako sam i šta sam prošao, nego da me bar nauče misliti da ne mislim hrđavo i gadno. To je užas. Znam da nema spasa (...)."