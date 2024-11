Gluma c Dragan Mićanović tumači lik premijera Zorana Đinđića , koji mu je, kako navodi, jedna od najzahtevnijih uloga u karijeri.

- Istorijska distanca je jako mala, 20 godina, i mnogi pamte taj period u kome je živeo i radio pokojni premijer. Pamtim ga i ja, tako da svako ima svoju viziju, ko je bio i kakav je bio Zoran Đinđić. A samo je jedan glumac koji može to da odigra u jednoj seriji - naveo je Mićanović.

On naglašava da je to bio zahtevan zadatak koji su pred njega postavili reditelji, ali i ogromna odgovornost.