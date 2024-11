- Prelamanje tog oca koji ne želi da mu se ćerka uda za Srbina. Doživljava razne probleme, maltretiranja, nervne slomove... To se zove dobrovoljni zatvor, zatvor misli i osećanja. Postaje potpuno jedan drugi čovek. Serija počinje pre samog rata. Vidimo te vesele ljude, pa zabrinute, unesrećene i, na kraju, žalosne. Moj lik prelazi celu tu paletu osećanja. To je najteže za glumca. Zahvalan sam produkciji "Režim", Milošu Avramoviću i reditelju Saši Hajdukoviću što su mi omogućili da dođem u situaciju da to pokažem pred kamerama i publici.

- U pozorištu imate osam nedelja da dođete do rezultata, a ovde to mora da bude instant rešenje. I morate u svakom kadru to da ponovite i budete tačni. Rezultat toga su mnoge neprospavane noći nakon snimanja. Morao sam da promišljam o svom životu, ali sam posle snimanja osetio mir. Prvi put u karijeri sam se prepustio reditelju da me vodi. Mi glumci nemamo prava da se žalimo ni na kišu, ni na vrućinu. Ali bolje smo plaćeni od rudara.