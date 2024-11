Imao sam veliku sreću, mladima je teško da dođu do kastinga za neku veliku ulogu. Tu priliku mi je dala Isidora Veselinović - rekao je mladi umetnik

This and That Productions

Serija "Sablja", koju će publika od večeras gledati subotom i nedeljom na prvom programu RTS, bavi se ubistvom premijera Zorana Đinđića. Glavne uloge reditelj i kreatori ove priče Vladimir Tagić i Goran Stanković poverili su Draganu Mićanoviću.

This and That Productions Scena iz serije "Sablja"

Mnogi od junaka serije zasnovani su na stvarnim ličnostima, ali tri fiktivna junaka nose ovu priče. Pored Mićanovića, u glavnim ulogama gledaćemo Milicu Gojković kao novinarku Danicu Mandić, Ljubomira Bandovića kao policajca Borisa Rakića i Lazara Tasića kao Uroša Ristića. Lazar je mladi glumac u klasi Vide Ognjenović.

Damir Dervišagić Lazar Tasić

- Imao sam veliku sreću, mladim glumcima je teško da dođu do kastinga za neku veliku ulogu. Tu priliku mi je dala Isidora Veselinović, kojoj se ovom prilikom zahvaljujem - rekao je Lazar na konferenciji za medije, a na to je jedan od autora i reditelja serije, Vladimir Tagić, dodao:

This and That Productions

- Da ubacimo malo komičnog! Dva puta se nije javljao na telefon i nije dolazio na kasting, ali Isidora je insistirala i ja sam već bio u fazonu "ma, pusti ga, ko ga šiša, hajde, naći ćemo nekog drugog". Tako da ipak mu se na kraju posrećilo.

Damir Dervišagić Lazar u društvu koleginice koja mu igra majku

U priči o ubistvu premijera i akciji “Sablja” neizostavni su i likovi Milorada Ulemeka-Legije (tumači ga Sergej Trifunović), Mileta Lukovića-Kuma (Miloš Timotijević), Dušana Spasojevića-Duće (Bojan Navojec), braće Simović (Marko Gizdavić i Nenad Heraković), Sretka Kalinića (Dino Bajrović), Zvezdana Jovanovića (Bojan Krivokapić), Dejana Milenkovića-Bagzija (Miloš Đurović), Ljubiše Buhe Čumeta (Ljubiša Miličić), Ljiljane Buhe (Anđelika Simić)…

This and That produkcija Lazar igra izmišljen lik

Uz navedena imena, iz epizode u epizodu pojavljuju se brojni glumci iz Srbije i inostranstva - Jasmin Geljo, Zlatko Burić, Vahid Džanković, Dolya Gavanski, Bojan Žirović, Peđa Marjanović, Muhamed Hadžović, Marija Škaričić, Mirsad Tuka, Dejan Tončić, Dragana Varagić, Linda Rouseva…

This and That Productions Prva velika uloga

Sscenaristi su Dejan Prćić, Marjan Alčevski, Maja Pelević, Vladimir Tagić i Goran Stanković. Produkciju serije potpisuju RTS i "This and That Productions".

Bonus video: