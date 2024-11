- Dobio sam prvo jednu poruku, pa drugu... Jednostavno nisam stigao na njih da odgovorim. Kasnije je ipak stigao telefonski poziv i otišao sam na kasting. Moja neozbiljnost mogla me je koštati toga da ostanem bez uloge (smeh). Imao sam veliku sreću, mladim glumcima je teško da dođu do velikih audicija. Tu priliku mi je dala Isidora Veselinović, kojoj se ovom prilikom zahvaljujem.

- Tema mi nije bliska. Imao sam godinu kad je ubijen premijer Zoran Đinđić . S Malim sam mogao da se poistovetim jer je mojih godina. On se našao u tmurnom i sirovom svetu, a samo pokušava da se snađe i pronađe izlaz.