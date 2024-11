Čume je u prvi plan izbio nakon ubistva Zorana Šijana, koji je bio u to vreme jedan od najistaknutjih članova "surčinskog klana" , iako se za njega odavno znalo.

Navodno, do cepanja "surčinskog klana" došlo je početkom 2001. godine, kada je Čume okupio jezgro svoje kriminalne grupe i saopštio im da posle rušenja Miloševića, u kome je ova ekipa učestvovala na strani demokrata, neće se više baviti kriminalom, nego će sav svoj novac legalizovati kroz privatizacije.



- Upao je u stan mojih roditelja, gde sam pobegla od njega. Tu je, takođe, nastavio da me maltretira. On me je i davio, pretio mi ubistvom... Pocepao mi je kožni korset, a da se nisam uhvatila za gelender, poginula bih. Uzeo je i sve stvari koje mi je dao, kao i ključeve od skupocenog automobila - rekla je tada u Trećem tužilaštvu pevačica Ivana Tulović.