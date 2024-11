- Da, pre nego što je izašao i bilo je to zaista posebno iskustvo. Nikad nisam videla tako kreiran svet, niti lika sa srcem kao što je imao Artur Flek.

Zbog čega je on postao toliko omiljen?

- Ljudi su se zaljubili u Artura jer je konstantno napadan, i fizički i mentalno. Bio je drugačiji. Imao je težak život. Izgledalo je kao da, bez obzira na to šta radi, nikako ne može da pobedi. Publika širom sveta se prepoznala u toj emociji i videla delić sebe u Arturu. Magičan je trik kad se svi osećaju povezano s nekim ko je naizgled toliko drugačiji.

Tod je rekao da su on i Skot Silver pisali drugi film misleći na vas.

- Osećala sam se izuzetno zahvalno i počastvovano jer mi je Tod rekao da su pisali ulogu za mene. Ideja je bila nastavak priče o Arturu Fleku, ali i nastanak Harli Kvin. To je devojka koja postaje Harli kad upozna Džokera, a onda njihov odnos raste. Ne želim da sugerišem publici kako bi trebalo da se osećaju u vezi s tom mojom Li kad je prvi put budu videli. Ipak, svi se pitaju ko je devojka fascinirana Arturom, smeška se i ne boji nekoga ko je ubio.

- Brzo sam naučila da je haos deo ovih likova i on je dao mnogo života i humora ovom paru. Neke okolnosti su pomalo psihotične, ali sve je bilo ukorenjeno ipak u nečem stvarnom.

- Te numere izražavaju sećanja, snove, složene emocije. Pokazivale su kako se osećam onda kad to nisam mogla da izrazim rečima ili tišinom. Pesme su zapravo bile sredstvo za komunikaciju likova. U celom filmu, pevam "punom snagom" možda u jednoj sceni. I to zato što sam za taj kadar želela da budem Arturova devojka iz snova. Htela sam da Artur u svojoj fantaziji osvoji lepu devojku, pa sam napravila da Li bude fantastična. Uz to, igrala sam se trenucima kad Li koristi pesme da se uteši. Muzika je bila izazov.