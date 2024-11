- Veliki sam tremaroš. Serija me je vratila u to teško vreme. Mislio sam da se to neće desiti. Iznova me potresla ova priča. Vlada Tagić i Goran Stanković su sve fakte ispoštovali i sjajno uvezali s fiktivnim likovima. Svako od nas u ekipi imao je odgovornost prema liku i delu Zorana Đinđića. Evo i danas, posle toliko godina, kad prođem tom ulicom u kojoj je ubijen, ne mogu a da ne pomislim na taj strašan trenutak. To je poput engleske vrste tragedije. I baš zbog svega toga i odgovornosti prema tom čoveku, ne samo da smo morali da snimimo seriju već smo u nju verovali svim srcem.