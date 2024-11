- Dolazi Majkl Daglas i kuca mi na vrata, a sa njim stoji njegova žena Ketrin Zita Džons. Ja otvorim vrata i kažem - izvolite. On mi kaže: "Samo sam hteo da te upoznam sa svojom ženom", a ja kažem: "Nemam sad vremena" i zatvorim vrata. Nakon tri-četiri sekunde otvorim vrata, oni me gledaju u čudu, te ja kažem: "Šalim se, šta vam je". Stalno ja pravim te budalaštine, a oni su to super shvatili. Oni su vrlo jednostavni ljudi - ispričao je Geljo svojevremeno za "Unu".