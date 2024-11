- Tumačim lik Darsija, a zapravo to je služavka koja će postati Darsi. Bio sam upoznat s delom Džejn Ostin, ali nisam nikad razmišljao o ovom liku, sve dok mi nedavno Milena Marković nije rekla da je svaka žena imala svog Darsija. Ovaj komad ne obrađuje tipične likove, već percepciju koju o njima imaju služavke. Likovi su ogoljeni i imaju potpuno novu dimenziju, što je bilo inspirativno za mene kao glumca. Pritom, nisam nikad učestvovao u ovakvom vidu komada, to jest predstavi s pevanjem.

- Zapravo mi uopšte nije blizak. On malo priča, ne pokazuje emocije i sledi neka pravila. On je klasični engleski tip, dok sam ja, s druge strane, privatno tipični čovek s Balkana. To je dalo dodatni izazov celom procesu, a pored toga, Darsi je velika ličnost u književnosti, poput Hamleta ili Romea.