Jedna od najpopularnijih regionalnih pop pevačica Vanna ( Ivana Ranilović Vrdoljak ) , nastupiće 18. decembra u Beogradu, a koncert simbolično nosi naziv „Ako je vrijedelo išta...vidimo se“. To je danas i sama najavila na konferenciji za medije u MTS dvorani gde je istovremeno i održala premijeru svog novog albuma "Dan po dan" u izdanju Jugotona , koji je u Beogradu danas imao svoju svetsku premijeru. U pitanju je njen prvi samostalni i kompletno kantautorski album, dok koncertom predstavlja svojevrsnu kulminaciju njene više od tri decenije duge pevačke karijere!

Poznata kao dama prepoznatljivog glasa, koja pleni harizmom miljenica je publike, gde god se pojavi. Bila je vokal, ali i autor pesama čuvenog ET benda, dok nije započela solo karijeru. U tom kontekstu objašnjava da je nezamislivo da jedan koncert održi bez pesme "Tek je 12 sati", kao i drugih mega hitova, kojima je započela karijeru.

Sa njom će nastupiti njen uigran bend, koji je prati svuda, a gost koncerta biće mladi umetnik Sergej Božić sa kojim je snimila dueta Dan po dan.



Govoreći o najnovijem albumu DAN PO DAN, koji je ovoga puta njeno kompletno kantautorsko delo, iako je i za ET bend radila i tekstove i muziku zajedno sa ostalim članovima benda: "Ja sam sebi pre jedno 10-ak godina rekla, ček , ček nije baš da sve one moje ideje ne vrede ništa, zašto ne bih jednu po jednu realizovala. Rekla sam sebi da kada jednog dana budem smežurana i stara neću imati opravdanje zašto nisam napravila album sa svim svojim pesmama i onda sam sebi dala zadatak da to uradim. Imam izuzetnog producenta Gorana Kovačića sa kojim sarađujem godinama, svira klavijature i godinama je sa mnom na koncertima. Tako smo radili minut po minut, sat po sat, dan po dan , jednu po jednu pesmu i tako je nastao ovaj album", kaže Vanna.