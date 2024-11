On je podsetio da je njegov prvi autorski film, "Za četiri godine", prikazan na Slobodnoj zoni i da je od tada bio gost šest puta.

"Meni je ovo najdraži festival, ne samo zbog toga što me prati kroz karijeru, nego i zato što je izbor i način na koji se filmovi tretiraju fantastičan, kao i rasprave koje slijede nakon toga, a sve je to na jednom iznimnom nivou i zbog vas, publike. Želim vam sretan 20. rođendan. Nadam se da je to tek rana mladost," poručio je Slijepčević.