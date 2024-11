Upoznali su se u rodnom Kruševcu, odakle su se preselili u Beograd. Iako je po struci Božidar bio zubni tehničar, on se 1948. godine posvetio glumi i pridružio se svojoj supruzi na daskama koje život znače.

- Otići iz svog rodnog grada, ostaviti svoje majke, svoje kuće, mi smo bili izvor zarade koja je njima omogućavala da svoje dane bolje prožive. To je bilo strašno. Mi smo otišli. Ljubiša Ružić je ponudio mom čoveku da dođemo u Niš. Nismo imali stan, ništa. Glumci su u svim varijantama bili sirotinja. Ne žalim se. Ja sam svoj život živela onako kako sam htela – prisećala se Radmila godinama kasnije.

- Jednom prilikom još kao devojčica vraćala sam se s njima iz Novog Sada za Beograd, n ešto me je bolela glava, pa sam bila neraspoložena, a oni su, da bi mi olakšali put, odglumili celu Zonu Zamfirovu . Boža je vozio i govorio sve muške uloge, a Rada je sedela pored njega i glumila ženske. Umeli su ljudima da prirede neočekivana i originalna iznenađenja – priseća se Nataša Mijušković u knjizi.

Uprkos ljubomori, njih dvoje su imali skladan i srećan brak, a jedino što je moglo da im pokvari sreću jeste to što nisu imali dece.

U svojoj ljubavi su uživali do glumičine smrti 8. novembra 2001. godine. a Božidar je preminula nešto više od godinu dana kasnije 25. januara 2003. godine . Danas počivaju zajedno na Novom groblju u Beogradu u Aleji zaslužnih građana.

Godine 1976. snima TV seriju "Babino unuče", da bi potom igrala u seriji "Vruć vetar". Krajem osamdesetih tumači lik sekretarice Žarke u "Boljem životu", a godine 1993. njena karijera dolazi do vrhunca ulogom Riske Golubović u seriji "Srećni ljudi ". Njena poslednja uloga bila je Dostana u "Porodičnom blagu".

- Nisu me privlačile uloge kaćiperki i vrtirepki. Nekako sam uvek volela da igram zrele žene, žene pune životnog iskustva koje nešto mogu da pruže, koje znaju šta je to… živeti život – rekla je Rada jednom prilikom, kao i:

- Nikad nisam umela da budem dama. Ni u svom repertoaru nisam igrala uloge nekih gospoja. Uvek sam imala uloge koje su zahtevale najkraći, ali zato najteži put do gledaoca. (Glas, Banja Luka, 18. 5.1985.)

- Ljudi koji me ovako znaju misle da sam ja kompletna domaćica. Međutim, moram da ti odam jednu malu tajnu: ja uopšte ne znam da mesim. I strašno sam se namučila za Novu godinu. Ja sam jednu tortu mesila šest, sedam sati i došlo mi je da je bacim kroz prozor, jer je to strašno komplikovano za mene. Sve što mora da se meri - ja to, brate, kad kuvam radim sve od oka, po ukusu, sasvim… nekako drukčije, tu sam na svom terenu - rekla je Rada za TV novosti svojevremeno.