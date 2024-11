Prošlo je tačno 18 godina od prve profesionalne premijere koju je glumac Bojan Krivokapić imao u pozorištu.

U jeku priprema novog komada "Majstor i Margarita", čija je premijera zakazana za 17. novembar na velikoj sceni Narodnog pozorišta, ovaj dramski umetnik već je pod budnim okom televizijske publike.

Marina Lopičić

Naime, u seriji "Sablja" pripala mu je uloga Zvezdana Jovanovića, bivšeg pripadnika Jedinice za specijalne operacije, koji je osuđen na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina kao direktni izvršilac ubistva predsednika Vlade Republike Srbije dr Zorana Đinđića.

O tome kako je dobio i prihvatio ovaj glumački izazov, Bojan govori u intervjuu za Kurir.



Jeste li zadovoljni kako je serija ispala?



- Veoma. Ozbiljna je i odlična, rađena veoma studiozno. I ima odjeka. Mnogi ljudi su mi pisali i izrazili svoje oduševljenje. To me veoma raduje, jer znači da smo stvorili nešto značajno.



Kako pamtite 12. mart 2003. godine?



- Vozio sam se kući iz gimnazije i negde kod Gazele krenula je strašna gužva i kolona. Ni makac. Da bismo tek kasnije, ne znam da li je to bilo u autobusu ili pošto sam izašao iz njega, saznali za atentat na Đinđića.

Printscreen, Profimedia Ubistvo od kog se nismo oporavili



Da li ste bili iznenađeni što je stigao poziv za ulogu Zvezdana Jovanovića?



- Nisam, bilo mi je vrlo zanimljivo. To što vas neko pozove na kasting ne mora ništa da znači. Sam kasting je bio vrlo ozbiljan, analitičan. Oba reditelja Vladimir Tagić i Goran Stanković bili su tu, kao i divna Isidora Veselinović, kast menadžer i pomoćnica reditelja. Lepo smo to i studiozno uradili i na kraju sam otišao sa osećanjem da postoje dobre šanse da dobijem ulogu.



Na koji način ste se povezali s njim?



- Povezanost s likom koji tumačim bazira se na tekstu i glumačkoj imaginaciji. U dobrim tekstovima i negativci imaju razlog i motiv zašto nešto rade. To sa strane deluje strašno, ali sistem postoji. I to je odlika dobrog teksta. A na glumcu je da to učini uverljivim. Nadam se da sam glumački uspeo to da donesem. Zanima me da dalje pogledam seriju.

Marina Lopičić



Šta vam je bio najveći izazov kod ove uloge?



- Kao i kod svake, da budem uverljiv. Da ljudi kažu: "To je Zvezdan Jovanović, a ne Bojan Krivokapić koji glumi Zvezdana Jovanovića."



Da li vam je nešto posebno ostalo u sećanju sa snimanja?



- Sve mi je ostavilo utisak. Bilo je to profesionalno i organizovano snimanje, kakvo se može poželeti. Vladimir Tagić i Goran Stanković su dva gospodina, izuzetno darovita, vredna, posvećena, ozbiljna. Nikad sa sličnim ljudima nisam sarađivao na nekom snimanju. Naravno, tu su i moja dva partnera u scenama, veliki glumci Ljuba Bandović i Feđa Štukan. Bilo mi je veliko zadovoljstvo.

This and That Productions Serija "Sablja"



Imali ste 17 godina kad je ubijen Đinđić. Da li se slika o tom događaju menjala kroz vreme?



- Svakako se menjala. Tada nisam bio do kraja ni svestan šta se dogodilo. Vremenom je postalo jasno da je ubijen čovek ogromnog znanja, energije, sposobnosti, obrazovanja i neko kome je mnogo ljudi verovalo. Uostalom, ona nepregledna reka ljudi na Đinđićevom sprovodu govori sama za sebe.



Koliko smo kao društvo sazreli od tih mračnih godina?



- Đinđić je neko ko je ovu zemlju čupao iz tih mračnih vremena i Miloševićevog strašnog nasleđa. Završio je tragično. Da li smo od njegovog ubistva do danas sazreli, kompleksno je pitanje. Ono što bi Đinđiću bilo značajno, siguran sam, prosveta, zdravstvo, kultura... to se sad tretira na veoma loš način i sramotno malo se ulaže u tako važne stvari. Dalje, stiče se utisak da bolje prolaze oni glasni, bahati, agresivni, a da se oni tihi, obrazovani i kompetentni ljudi radije sklanjaju i u nekakvoj su tišini. To je tužno videti i izuzetno loše za jednu zemlju. Kad god izađete na ulicu, možete da vidite neki oblik agresije i primitivizma, i to je uznemirujuće. I pored svega toga, svako za sebe može najviše da uradi. Da bira šta čita, gleda, s kim provodi vreme...

Promo/Nenad Karlić Nova saradnja s Urbanom



Deo vašeg izbora jeste rad. Ukrali smo vas s proba predstave po romanu Mihaila Bulgakova "Majstor i Margarita". Ima li treme pred prvi susret s publikom?



- Uvek ima uzbuđenja pred premijeru i susret s publikom. Možda bi treme bilo i više da je manje umora.



Igrali ste već u "Rodoljupcima" i "Sumnjivom licu" kod istog reditelja. Šta nam je sada spremio Andraš Urban?



- On je maštovit i neobičan reditelj. Ova predstava se bitno razlikuje od "Rodoljubaca" i "Sumnjivog lica". Verujem da će ljudi svašta moći da kažu za predstavu, ali ne i da je dosadna. To nije malo. Još se uigravamo ovih nekoliko dana, jer nije laka za igranje.

Zoran Živković izneo nove detalje o Sablji