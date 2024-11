„Mene uvek zanima kako pozorište, kako jedna predstava postaje živa stvar, poseban entitet stvarnosti, to jest kako se u datom vremenu i prostoru, dok se dešava, aktualizuje. Isto tako čovek danas sa velikim sumnjama razmišlja o tome kako i na koji način opstati, šta je viša sila u njegovom životu pred kojom treba da poklekne. Ipak, valjda želite biti i pristojni i dobri. Da učinite nešto. Bez obzira koliko su te stvari relativne. Ali, relativizam ne postoji zato da etički oslobađate sebe, pa da nemate odgovornosti. Imate. Ali, možete i to odbaciti…“, smatra Andraš Urban.

„U romanu se kroz kombinaciju elemenata moderne satire, fantastičnog, grotesknog i intelektualne proze, traže odgovori na velike probleme današnjice. Bulgakov ne piše formulama, on tera svog čitaoca da razmišlja i samostalno prepozna dublje moralne i društvene veze. Poznato je da u ovom romanu ima raznih paralelnih priča, menja se prostor, putujemo po vremenu, iz Moskve do Jerusalima, Jalte. Postoje najmanje tri nivoa i, otprilike, sto likova. Naslov je Majstor i Margarita, ali oni se pojave veoma kasno u romanu, što je, čitajući roman, potpuno razumno, ali ne i na sceni. Sve ovo što sam nabrajala i što je opšte poznato, sve to je izazov za dramatizaciju. Bulgakovljevo remek delo smo poštovali, ali ne mistifikovali. Napravili smo svoju priču sa skoro svim elementima integralnog teksta, prilagođavajući je našim scenskim uslovima. Verujemo u to da je pozorište prostor sadašnjice, znači izbegavamo istorijski pristup, jer ova priča je veoma bliska i nama. Te plemenite teme komuniciraju besprekorno u svakom vremenu”, tvrdi Kata Đarmati.