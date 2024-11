- Nisam očekivao da će on ispričati tako kao što je ispričao. On je pričao to razgovetno, mada su bili primetni znaci nervoze. Jako je puno pušio. U jednom trenutku je ostao bez cigareta. Zahvaljući dobroj komunikaciji sa upravom zatvora, pojavio se upravnik i ponudio mu neke cigarete. On je rekao da to nije marka koju on puši i tražio je neke druge. Njemu to nije obezbeđeno i on je pristao i na te koje su mu ponuđene.